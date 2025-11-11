دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب تقني in United States في Appian من $92.4K إلى $129K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Appian. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$99K - $117K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$92.4K$99K$117K$129K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Appian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب تقني في Appian in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $128,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Appian لوظيفة محاسب تقني in United States هو $92,400.

