يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب تقني in United States في Appian من $92.4K إلى $129K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Appian. آخر تحديث: 11/11/2025
متوسط إجمالي التعويضات
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Appian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)