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AppFolio
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AppFolio الرواتب

نطاق رواتب AppFolio يتراوح من $73,950 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $250,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في AppFolio. آخر تحديث: 7/23/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $171K
Senior Software Engineer $231K

مهندس برمجيات متكامل

مدير المنتج
Senior Product Manager $186K
Staff Product Manager $243K
التسويق
Median $119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

45 21
45 21
مصمم المنتج
Median $125K

مصمم تجربة المستخدم

عالم البيانات
Median $114K
مدير هندسة البرمجيات
Median $250K
خدمة العملاء
$74K
محلل بيانات
$132K
الموارد البشرية
$131K
مدير المشاريع
$141K
المبيعات
$171K
مهندس مبيعات
$109K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في AppFolio، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AppFolio هو مدير هندسة البرمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $250,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AppFolio هو $140,167.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AppFolio

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