Apollo.io الرواتب

تتراوح رواتب Apollo.io من $59,069 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $306,460 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Apollo.io. آخر تحديث: 11/14/2025

مهندس برمجيات
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مدير منتجات
Median $280K
مدير عمليات الأعمال
$186K

محلل أعمال
$164K
عالم بيانات
$253K
مصمم جرافيك
$212K
موارد بشرية
$151K
تسويق
$114K
مصمم منتجات
$284K
مدير تصميم المنتجات
$243K
مسؤول توظيف
$219K
مدير هندسة البرمجيات
$306K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Apollo.io، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Apollo.io هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $306,460. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apollo.io هو $199,020.

