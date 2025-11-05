دليل الشركات
Apollo Global Management
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • India

Apollo Global Management مهندس برمجيات الرواتب في India

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Apollo Global Management ₹1.42M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apollo Global Management. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Apollo Global Management
Systems Engineer
Noida, UP, India
إجمالي سنوي
₹1.16M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹1.1M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹57.8K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Apollo Global Management?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Apollo Global Management in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,211,630. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apollo Global Management لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,288,950.

موارد أخرى