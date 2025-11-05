دليل الشركات
Apna
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Bengaluru

Apna مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Apna ₹4.17M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apna. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Apna
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹4.17M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹4.17M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Apna?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Apna in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,419,167. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apna لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Bengaluru هو ₹3,744,376.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Apna

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • Spotify
  • Microsoft
  • SoFi
  • Facebook
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى