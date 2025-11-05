دليل الشركات
Apexon
Apexon مهندس برمجيات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في Apexon ₹1.29M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apexon. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.29M
المستوى
JL6A
الراتب الأساسي
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Apexon?
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Apexon in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,905,984. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apexon لوظيفة مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region هو ₹713,107.

موارد أخرى