Apex Fintech Solutions مهندس برمجيات الرواتب في Greater Dallas Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Dallas Area الوسطية في Apex Fintech Solutions $143K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apex Fintech Solutions. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$143K
المستوى
Senior Software Engineer
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$13K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $217,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apex Fintech Solutions لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Dallas Area هو $135,000.

موارد أخرى