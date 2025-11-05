دليل الشركات
Aon
Aon مهندس برمجيات الرواتب في Singapore

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Singapore الوسطية في Aon SGD 86.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aon. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 86.6K
المستوى
L8
الراتب الأساسي
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Aon?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Aon in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 155,880. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aon لوظيفة مهندس برمجيات in Singapore هو SGD 86,624.

