أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Aon in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $245,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.