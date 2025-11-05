دليل الشركات
Aon
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • خبير اكتواري

  • جميع رواتب خبير اكتواري

  • Canada

Aon خبير اكتواري الرواتب في Canada

يبلغ مجموع حزمة تعويض خبير اكتواري in Canada الوسطية في Aon CA$63.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aon. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$63.5K
المستوى
Analyst 1
الراتب الأساسي
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$3K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Aon?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض خبير اكتواري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خبير اكتواري في Aon in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$76,260. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aon لوظيفة خبير اكتواري in Canada هو CA$60,737.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Aon

الشركات ذات الصلة

  • Willis Towers Watson
  • EQ
  • BlackRock
  • Broadridge
  • Lazard
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى