  الرواتب
  مهندس برمجيات

  مهندس موثوقية الموقع

ANZ مهندس موثوقية الموقع الرواتب

يتراوح تعويض مهندس موثوقية الموقع in Australia في ANZ من A$119K لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى A$149K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Australia الوسطية yearياً A$159K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
A$119K
A$116K
A$0
A$3.7K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم
ما هي المستويات المهنية في ANZ?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس موثوقية الموقع في ANZ in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$175,925. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ANZ لوظيفة مهندس موثوقية الموقع in Australia هو A$156,063.

