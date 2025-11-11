يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Greater Melbourne Area في ANZ من A$171K لكل year لمستوى Senior Software Engineer إلى A$190K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Melbourne Area الوسطية yearياً A$182K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$171K
A$168K
A$0
A$3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***