ANZ
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البيانات

  • Australia

ANZ مهندس البيانات الرواتب في Australia

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البيانات in Australia الوسطية في ANZ A$127K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
إجمالي سنوي
A$127K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
A$124K
Stock (/yr)
A$0
مكافأة
A$3.1K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات في ANZ in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$184,243. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ANZ لوظيفة مهندس البيانات in Australia هو A$123,958.

