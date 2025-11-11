يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Greater Melbourne Area في ANZ من A$109K لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى A$189K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Melbourne Area الوسطية yearياً A$144K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.7
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***