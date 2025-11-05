دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • United States

ANZ مهندس برمجيات الرواتب في United States

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United States في ANZ $100K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في ANZ?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس البيانات

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ANZ in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $102,599. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ANZ لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $100,000.

