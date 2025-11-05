يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في ANZ من ₹1.8M لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى ₹3.46M لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.79M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
