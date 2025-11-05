يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Greater Sydney في ANZ A$181K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Sydney الوسطية yearياً A$107K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد