يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Melbourne Area في ANZ من A$115K لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى A$216K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Melbourne Area الوسطية yearياً A$166K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
