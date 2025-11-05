دليل الشركات
ANZ عالم بيانات الرواتب في Greater Melbourne Area

يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Melbourne Area في ANZ من A$126K لكل year لمستوى Data Scientist إلى A$171K لكل year لمستوى Senior Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Melbourne Area الوسطية yearياً A$119K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم
ما هي المستويات المهنية في ANZ?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في ANZ in Greater Melbourne Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$177,901. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ANZ لوظيفة عالم بيانات in Greater Melbourne Area هو A$142,866.

