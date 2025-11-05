يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Melbourne Area في ANZ من A$126K لكل year لمستوى Data Scientist إلى A$171K لكل year لمستوى Senior Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Melbourne Area الوسطية yearياً A$119K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANZ. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
