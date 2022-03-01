دليل الشركات
Anyscale الرواتب

نطاق رواتب Anyscale يتراوح من $144,275 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مُوظِّف في الطرف الأدنى إلى $317,500 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Anyscale. آخر تحديث: 8/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $318K
مدير المنتج
$204K
مُوظِّف
$144K

مهندس حلول
$299K
مدير البرامج التقنية
$208K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Anyscale، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Anyscale هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $317,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Anyscale هو $207,955.

موارد أخرى