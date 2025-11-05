دليل الشركات
ANYbotics
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Zurich Area

ANYbotics مهندس برمجيات الرواتب في Greater Zurich Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Zurich Area الوسطية في ANYbotics CHF 87.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ANYbotics. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
إجمالي سنوي
CHF 87.4K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
مكافأة
CHF 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ANYbotics in Greater Zurich Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 95,058. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ANYbotics لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Zurich Area هو CHF 87,351.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ANYbotics

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Stripe
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى