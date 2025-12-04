دليل الشركات
Anti-Defamation League
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • قانوني

  • جميع رواتب قانوني

Anti-Defamation League قانوني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض قانوني in United States في Anti-Defamation League من $108K إلى $151K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anti-Defamation League. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$117K - $136K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$108K$117K$136K$151K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من قانوني المساهمات في Anti-Defamation League لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Anti-Defamation League?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض قانوني الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة قانوني في Anti-Defamation League in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $151,130. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anti-Defamation League لوظيفة قانوني in United States هو $107,950.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anti-Defamation League

الشركات ذات الصلة

  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Google
  • Amazon
  • Netflix
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anti-defamation-league/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.