أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Anthropic in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $710,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.