أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anthropic in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $831,404. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.