أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anthropic in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $570,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.