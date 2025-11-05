دليل الشركات
Anthropic
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • New York City Area

Anthropic مهندس برمجيات الرواتب في New York City Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في Anthropic من $350K لكل year لمستوى Software Engineer إلى $535K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $500K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anthropic. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 1 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Anthropic، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anthropic in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $570,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anthropic لوظيفة مهندس برمجيات in New York City Area هو $200,000.

