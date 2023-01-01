دليل الشركات
Anthropic
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Anthropic الرواتب

نطاق رواتب Anthropic يتراوح من $311,933 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ التسويق في الطرف الأدنى إلى $642,600 لـ عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Anthropic. آخر تحديث: 8/21/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
عمليات الأعمال
$643K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
التسويق
$312K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Anthropic، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Anthropic je عمليات الأعمال at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $642,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Anthropic je $525,821.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anthropic

شركات ذات صلة

  • Databricks
  • Tesla
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Square
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى