Ant Group مهندس برمجيات الرواتب في Singapore

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Singapore الوسطية في Ant Group SGD 95.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ant Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 95.5K
المستوى
P5
الراتب الأساسي
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 19.5K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ant Group?
+SGD 75.3K
+SGD 116K
+SGD 26K
+SGD 45.5K
+SGD 28.6K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ant Group in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 130,461. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ant Group لوظيفة مهندس برمجيات in Singapore هو SGD 97,420.

