Ant Group
Ant Group مهندس برمجيات الرواتب في Greater Shanghai Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Shanghai Area الوسطية في Ant Group CN¥557K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ant Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
إجمالي سنوي
CN¥557K
المستوى
P6
الراتب الأساسي
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
مكافأة
CN¥0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ant Group?
+CN¥418K
+CN¥641K
+CN¥144K
+CN¥252K
+CN¥158K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ant Group in Greater Shanghai Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥992,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ant Group لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Shanghai Area هو CN¥551,015.

