أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ant Group in Greater Shanghai Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥992,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.