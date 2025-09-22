دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in China الوسطية في Ant Group CN¥499K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ant Group. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
إجمالي سنوي
CN¥499K
المستوى
11
الراتب الأساسي
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
مكافأة
CN¥0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ant Group?

CN¥1.15M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

Ant Group in Chinaのمهندس برمجياتで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CN¥901,504です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ant Groupのمهندس برمجيات職種 in Chinaで報告されている年間総報酬の中央値はCN¥475,976です。

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ant Group

موارد أخرى