يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Singapore الوسطية في Ant Group SGD 115K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ant Group. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 115K
المستوى
12
الراتب الأساسي
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ant Group?

SGD 210K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Ant Group in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 328,657. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ant Group لوظيفة مدير منتج in Singapore هو SGD 114,786.

