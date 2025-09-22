دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in China الوسطية في Ant Group CN¥638K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ant Group. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
إجمالي سنوي
CN¥638K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
مكافأة
CN¥150K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ant Group?

CN¥1.15M

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Ant Group in China تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥881,043. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ant Group لوظيفة عالم بيانات in China هو CN¥590,640.

