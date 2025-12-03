دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in United States في Ansys من $103K إلى $144K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$112K - $135K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$103K$112K$135K$144K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Ansys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $143,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $102,920.

