Ansys
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس برمجيات الإنتاج

Ansys مهندس برمجيات الإنتاج الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات الإنتاج in United States في Ansys من $124K لكل year لمستوى P2 إلى $139K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $150K. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الإنتاج في Ansys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $186,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة مهندس برمجيات الإنتاج in United States هو $144,545.

