أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ansys in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $312,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.