يتراوح تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area في Ansys من $137K لكل year لمستوى P2 إلى $156K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $154K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض


33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
