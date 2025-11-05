يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Pittsburgh Area في Ansys من $86K لكل year لمستوى P1 إلى $140K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pittsburgh Area الوسطية yearياً $129K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
