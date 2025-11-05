يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Ansys من ₹1.93M لكل year لمستوى P1 إلى ₹3.9M لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.37M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
₹1.93M
₹1.72M
₹155K
₹59.4K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹284K
₹225K
P3
₹3.95M
₹3.05M
₹801K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.24M
₹481K
₹186K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
