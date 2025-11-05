يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Ansys من ₹2.1M لكل year لمستوى P1 إلى ₹4.61M لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹4.84M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد