يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in France في Ansys €63.7K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in France الوسطية yearياً €62.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد