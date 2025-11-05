دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in France في Ansys €63.7K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in France الوسطية yearياً €62.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس برمجيات الإنتاج

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ansys in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €67,541. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة مهندس برمجيات in France هو €59,764.

موارد أخرى