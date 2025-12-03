دليل الشركات
Ansys
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مسؤول توظيف

  • جميع رواتب مسؤول توظيف

Ansys مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مسؤول توظيف in United States في Ansys $99K لكل year لمستوى P2. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$100K - $114K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$87.5K$100K$114K$127K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مسؤول توظيف الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Ansys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $127,440. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $87,480.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ansys

الشركات ذات الصلة

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.