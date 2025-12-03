دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض مدير منتجات in Canada في Ansys CA$125K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$122K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Product Manager
$90.2K
$85.7K
$2.6K
$1.8K
P4
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Ansys in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$129,878. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة مدير منتجات in Canada هو CA$120,370.

موارد أخرى

