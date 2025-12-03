دليل الشركات
Ansys
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تسويق

  • جميع رواتب تسويق

Ansys تسويق الرواتب

يبلغ مجموع تعويض تسويق in United States في Ansys $123K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ansys. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$123K
$123K
$0
$0
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Ansys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تسويق الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Ansys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $139,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ansys لوظيفة تسويق in United States هو $120,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ansys

الشركات ذات الصلة

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.