Anonyome Labs
Anonyome Labs مصمم جرافيك الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم جرافيك in Russia في Anonyome Labs من RUB 738K إلى RUB 1.07M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anonyome Labs. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$10.9K - $12.4K
Russia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Anonyome Labs?

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم جرافيك في Anonyome Labs in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 1,074,691. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anonyome Labs لوظيفة مصمم جرافيك in Russia هو RUB 737,711.

