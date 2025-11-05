دليل الشركات
Anon مهندس برمجيات الرواتب في Chile

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anon. آخر تحديث: 11/5/2025

+CLP 54.72M
+CLP 83.96M
+CLP 18.87M
+CLP 33.02M
+CLP 20.76M
ما هي المستويات المهنية في Anon?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anon in Chile تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CLP 17,317,508. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anon لوظيفة مهندس برمجيات in Chile هو CLP 17,317,508.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anon

