أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Annalect in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $160,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.