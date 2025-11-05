دليل الشركات
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev مدير هندسة البرمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in New York City Area الوسطية في Anheuser-Busch InBev $410K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anheuser-Busch InBev. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
إجمالي سنوي
$410K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$245K
Stock (/yr)
$55K
مكافأة
$110K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Anheuser-Busch InBev in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $1,070,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anheuser-Busch InBev لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in New York City Area هو $410,000.

