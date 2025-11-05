دليل الشركات
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev مهندس برمجيات الرواتب في Greater Sao Paulo

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Sao Paulo الوسطية في Anheuser-Busch InBev R$114K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anheuser-Busch InBev. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$114K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
R$110K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$3.5K
سنوات العمل بالشركة
11 سنوات
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$175,884. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anheuser-Busch InBev لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Sao Paulo هو R$96,352.

موارد أخرى