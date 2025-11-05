دليل الشركات
Anheuser-Busch InBev مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Anheuser-Busch InBev ₹3.12M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anheuser-Busch InBev. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹3.12M
المستوى
6
الراتب الأساسي
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Anheuser-Busch InBev in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,234,410. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anheuser-Busch InBev لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Bengaluru هو ₹2,623,741.

