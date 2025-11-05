يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في Angi $226K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $228K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Angi. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$226K
$185K
$15.2K
$26K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Angi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
