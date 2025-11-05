يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Indianapolis, IN Area في Angi $188K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Indianapolis, IN Area الوسطية yearياً $173K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Angi. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Angi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد