Angel One مهندس برمجيات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في Angel One ₹2.38M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Angel One. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹2.38M
المستوى
SDE 1
الراتب الأساسي
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹198K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Angel One?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Angel One in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,199,029. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Angel One لوظيفة مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region هو ₹2,282,121.

